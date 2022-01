Il presidente del Getafe, club di Mathias Olivera, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della trattativa tra i due club.

“Olivera? La trattativa con il Napoli al momento non c’è. Non sento il club azzurro dall’anno scorso. Il calciatore non partirà a gennaio, in questa sessione stiamo lavorando per acquistare calciatori, non per venderli. Di questa presunta trattativa ne parla soprattuto la stampa e non so perché. Il Napoli l’ho sentito l’ultima volta l’anno scorso, poi più nulla”.

