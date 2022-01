TMW – Dopo Benitez, Gattuso tra i papabili per un posto all’Everton: le ultime

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, continua la tradizione dell’Everton di tesserare gli ex allenatori del Napoli. Dopo l’esperienza di Carlo Ancelotti, seguita poi da quella dell’appena esonerato Rafa Benitez, potrebbe arrivare il turno anche di Gennaro Gattuso.

Il tecnico calabrese, dopo i problemi sorti in occasione del suo passaggio alla Fiorentina, è ancora senza squadra. Per questo motivo assieme a Pirlo, Lampard e non solo, è uno dei papabili per prendere il posto di Benitez sulla panchina dei “toffes“.

Secondo il portale infatti Gattuso sarebbe al primo posto della lista dell’Everton, in settimana ci saranno sicuramente maggiori novità.