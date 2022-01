Il Mattino – La reazione di ADL dopo il ko contro la Fiorentina

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina (2-5 per i viola).

Il quotidiano pone l’accento sul presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, e sulla sua reazione post ko. Il patron azzurro ha raggiunto Spalletti e lo ha rincuorato in merito alla sconfitta subita, ritenendolo incolpevole dell’accaduto.

Le assenze hanno pesato ancora una volta sul gruppo squadra, il quale dovrà rimettersi in sesto per il campionato e per la lotta alla zona Champions League.