Per Cristiano Giuntoli il periodo sotto Natale è stato un periodo molto dispendioso e pieno di lavoro, in quanto il ds era alla ricerca del sostituto di Manolas, partito un mesetto fa per tornare nella squadra del suo cuore, l’Olympiacos.

Il direttore aveva valutato diversi profili, tra cui quello di Alex Tuanzebe, arrivato da qualche giorno a Napoli, ma il ds aveva anche pensato di prendere un rinforzo pronto, dalla Serie A.

Come riporta Alfredo Pedullà, infatti, il Napoli aveva offerto 7-8 milioni per il cartellino di Casale, giovane difensore del Verona, che piace anche al Milan e alla Lazio.

In seguito al diniego dell’offerta degli azzurri da parte del Verona, gli azzurri si sono fondati su Tuanzebe, ma Casale resta un profilo valutabile per il futuro.

Fonte: Alfredo Pedullà.