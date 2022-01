Rino Gattuso, ex tecnico del Napoli, sta aspettando la giusta offerta per tornare in panchina, dopo l’esperienza a Napoli e dopo la rottura con la Fiorentina lo scorso 16 giugno, in modo da poter far ripartire la propria carriera.

Nelle ultime ore, Danilo Iervolino, neo presidente della Salernitana, ha pensato a lui come nuovo tecnico, in quanto il neo patron ha deciso di optare per la discontinuità, scegliendo prima un nuovo direttore al posto di Fabiani e volendo sostituire anche Colantuono.

Il primo nome sulla lista è quello di Gattuso, che ha ascoltato la proposta di Iervolino, anche se, alla fine, ha deciso di declinare la proposta.

Fonte: Corriere dello Sport.