Appena una settimana fa, la lotteria della ASL apriva l’incubo per la prima giornata di ritorno di Serie A, con tanti positivi e con squadre bloccate dalle Autorità Sanitarie, per una giornata monca di partite.

Sin da subito si è dovuto parlare di un regolamento e di un indirizzo unico per cercare di controllare l’intervento delle ASL e oggi si è arrivati ad un’intesa, grazie all’intervento del ministro Gelmini e della sottosegretaria Vezzali.

Da oggi, saranno bloccate le squadre, sia per allenamenti sia per partite, di una squadra se ci sarà almeno il 35% dei postivi nel gruppo, con obbligo di tamponi giornalieri per i contatti stretti, che dovranno anche indossare la mascherina FFP2 quando non faranno attività sportiva o agonistica.

Insomma, questo sarà l’indirizzo da qui a fine stagione, sperando che tutte le gare si giochino regolarmente.