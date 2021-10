UFFICIALE – Accostato al Napoli, Mirante è un nuovo portiere del Milan

Il Milan ha annunciato tramite i propri canali ufficiali l’ingaggio a parametro zero di Antonio Mirante. Il portiere ex Roma era stato accostato anche al Napoli per via dell’infortunio di Alex Meret, ma gli azzurri avrebbero potuto completare un’operazione del genere soltanto se il giocatore fosse provenuto dal vivaio. Dopo l’infortunio di Maignan, il Milan dunque ha un nuovo portiere. Questo il comunicato ufficiale del club:

“AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della Stagione Sportiva. Mirante nel corso della carriera ha difeso le porte di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma e da oggi indosserà la maglia rossonera numero 83”.