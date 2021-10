Mentre girano le voci di un possibile trasferimento in America, Lorenzo Insigne continua a pensare al suo contratto con il Napoli. La scadenza è prevista per giugno e un eventuale mancato rinnovo significherebbe addio. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, un punto chiave della trattativa riguarda i diritti d’immagine, che dal 2017 sono detenuti interamente dal Napoli. Nel nuovo contratto il capitano partenopeo vorrebbe invece gestirli in prima persona.