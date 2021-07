Il Mattino – Emerson ha detto sì a Spalletti, si cerca l’intesa sul prestito: ADL può accettare ad una condizione

Secondo quanto riferito da Il Mattino, Emerson Palmieri è l’opzione più blasonata nel ruolo di terzino sinistro e la società sta valutando le modalità di acquisto. L’esterno italo-brasiliano farà rientro al Chelsea ad inizio mese prossimo, per poi decidere quale sarà il suo futuro. Per adesso ha detto sì a Spalletti, ma si fatica a trovare l’intesa con i blues per il prestito. Il presidente del Napoli De Laurentiis potrebbe accettare l’ingaggio da 3.5 milioni di euro ma con la condizione che il prestito sia secco, così come per Bakayoko.