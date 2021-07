Nikola Maksimovic si è ufficialmente svincolato dal Napoli il 1′ luglio. Se gli azzurri rinunciassero ad offrirgli un nuovo contratto, il serbo dovrà trovarsi un’altra sistemazione. Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, precisamente da Mundo Deportivo, il Betis sta cercando un difensore centrale e ha messo gli occhi su alcuni nomi in Italia. Per la precisione, stiamo parlando di Daniele Rugani, Luiz Felipe e lo stesso Maksimovic. Per il quale, adesso, ci sarebbe da battere la concorrenza di Crystal Palace e West Ham.