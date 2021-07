Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle ultime mosse di mercato dell’Atalanta. Il club nerazzurro continua a sondare il terreno per Koopmeiners, nonostante le richieste da parte dell’AZ continuino ad essere elevate. Per questo motivo però, l’Atalanta si sta tutelando con Pobega, per cui il Milan chiede 12 milioni di euro più eventuali bonus. Non è sicura, dunque, la destinazione dell’obiettivo del Napoli, Koopmeiners.