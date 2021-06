Dall’Olanda – Non solo il Napoli, anche un club di Premier punta Schuurs dell’Ajax: i dettagli

Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo olandese, Mike Verweij, ai microfoni di Radio Marte, il Napoli fa sul serio per il difensore dell’Ajax, Schuurs. Queste le sue parole: “Uno dei migliori talenti del calcio olandese nel suo ruolo! Al momento sta disputando i campionati europei under 21 da protagonista, la sua Olanda è arrivata fino alle semifinali. E’ la prima volta che ha questa continuità anche nel giro della nazionale, quest’anno con l’Ajax ha giocato ma non sempre da titolare. Di lui si ricorderanno anche i tifosi di Atalanta e Liverpool dato che, in quelle due occasioni, in Champions è riuscito sempre a farsi valere.

Un interesse concreto c’è stato proprio anche dalla squadra di Klopp ma l’affare non è andato in porto. Il Napoli anche è interessato già dallo scorso mercato di riparazione ma, anche in questo caso, non ci sono state offerte concrete per il ragazzo. Gli azzurri cercano un difensore centrale e si è parlato molto anche di Senesi. A mio avviso, l’argentino è più adatto a quel ruolo ma Schuurs è ancora giovanissimo e potrebbe essere adattato anche in altre posizioni del campo. Per questo lo reputo migliore del difensore del Feyenoord!

C’è solo un problema, il prezzo! L’Ajax non ha alcuna intenzione di cederlo al momento e sarà molto complicato strapparlo ai lancieri per una cifra modica“.