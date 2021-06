GdS – Infortunio Ghoulam, l’algerino non ha ancora recuperato: le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sull’infortunio di Fouzi Ghoulam! Per lui, nel corso della stagione, l’ennesima rottura del legamento crociato e tempi di recupero che sembrano essere ancora piuttosto lunghi. Non si sa se l’algerino tornerà a disposizione già dall’inizio del prossimo campionato. Vista però la fragilità del terzino del Napoli però, ADL sicuramente farà un altro investimento in quella zona di campo. I terzini, assieme ad un centrale e ad un centrocampista, sono i ruoli per cui Spalletti ha chiesto l’intervento sul mercato da parte della società partenopea.