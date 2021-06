Sassuolo, Carnevali: “Dopo la multa ho parlato con Boga del suo futuro! Non solo Napoli, vi spiego”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è tornato a parlare del futuro di Jeremie Boga. Il calciatore ivoriano infatti, al termine della stagione, ha fatto sapere di voler lasciare Reggio Emilia per un club più importante. Non solo il Napoli infatti si era fatto avanti per lui ma anche diversi club stranieri. Il modo di fare del calciatore però ha lasciato perplessa la società neroverde che multò l’ala sinistra ex Chelsea.

Queste le parole dell’ad del Sassuolo: “Ho parlato recentemente con Boga e, diversamente a quanto pensavamo, non ha detto di voler lasciare il Sassuolo ad ogni costo! Certo se qualche squadra più importante di noi busserà alla nostra porta con una buona offerta, ne riparleremo senz’altro con il ragazzo“.