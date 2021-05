Mercato – La necessità di vendere può portare alla cessione di un altro big

Senza la Champions il Napoli avrà bisogno di introiti dal mercato, e viste anche le norme sul tetto ingaggi è possibile ipotizzare la cessione di uno o più pezzi pregiati della rosa. I due indiziati principali sono Koulibaly e Fabian Ruiz. A differenza del senegalese, un’eventuale addio dello spagnolo non gioverebbe alle casse azzurre in termini di stipendio ma piuttosto sulla cifra che si andrebbe a ricavare e a reinvestire sul calciomercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico.