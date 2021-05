Il Mattino: contatti avviati per D’Ambrosio, è un fedelissimo di Spalletti! I dettagli

Secondo quanto scrive oggi Il Mattino, potrebbe essere Danilo D’Ambrosio il primo rinforzo del nuovo Napoli di Spalletti:

“Oggetto della questione Danilo D’Ambrosio, 32 anni, difensore dell’Inter e di origini napoletane. In questa sessione del mercato estivo, infatti, si potrà liberare a zero ed accasarsi gratuitamente presso il miglior offerente, o comunque la squadra che più di tutte solletica le sue idee di calcio. L’Inter ha esercitato l’opzione di rinnovo per il prossimo anno, ma con il giocatore c’è gentlemen agreement: se trova una squadra che gli offre un contratto migliore, lo liberano a zero. Il rinnovo con i neroazzurri è per una sola stagione a 2 milioni, quindi al Napoli basterebbe mettere sul piatto un biennale per convincerlo a salutare Milano”.

I contatti sono stati anche già avviati, scrive Il Mattino:

“I contatti tra il Napoli e l’agente del giocatore (il napoletano Vincenzo Pisacane, lo stesso del capitano Lorenzo Insigne) sono stati già avviati e le parti sembrano anche sulla buona strada“.

D’Ambrosio è un fedelissimo di Spalletti, che lo ha avuto all’Inter:

“Un piccolo grande affare considerando che D’Ambrosio non è solo un difensore, ma un vero e proprio jolly per il reparto arretrato. Centrale, terzino destro e terzino sinistro. […] Come se non bastasse, D’Ambrosio è uno dei fedelissimi di Spalletti. Piace eccome a quello che a tutti gli effetti sembra essere il prossimo allenatore del Napoli”.