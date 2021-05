Cm.com – Il Napoli segue due giocatori del Villareal, i dettagli

Secondo Calciomercato.com, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli si sta già muovendo in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa. I primi profili individuati corrispondono a due giocatori spagnoli.

Uno è Pau Torres, difensore mancino di 23 anni del Villareal, che ha una clausola rescissoria intorno ai 50 milioni di euro e ha attirato l’interesse di varie società, tra cui la Juventus a gennaio e il Manchester United che ci sta pensando. Ed il Napoli, che ha avuto già i primi contatti gi con agenti che hanno aperto alla possibilità di cessione pagando la clausola, ma il club azzurro non vorrebbe sborsare oltre i 30 35 mln. Torres andrebbe a sostituire Maksimovic che andrà via a parametro zero.

Piace anche Pedraza, altro mancino del Villareal che piace anche all’Atalanta, che ha una clausola di 35 milioni ma può andar via per 15. Il Napoli si è informato, non c’è ancora una trattativa ma c’è la volontà di proseguire i discorsi nelle prossime settimane.