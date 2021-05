Del Pino: “Abbiamo chiesto l’agibilità del San Siro per festeggiare lo scudetto dell’Inter”

Come si legge dal sito web dell’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport poco prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: “Stasera è una serata di festa bellissima. Avvicinarsi allo stadio e sentire i cori dei tifosi è bellissimo. E’ un primo passo. Domenica speriamo di consegnare lo scudetto dell’Inter davanti al pubblico. Abbiamo chiesto l’agibilità per mille tifosi. Poi per la prossima stagione non c’è motivo di essere nella condizione attuale. Nella prossima stagione pensiamo di aprire il pubblico nella quasi totalità”.