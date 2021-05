Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha parlato del possibile allenatore del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli è in attesa di scoprire come andrà a finire tra Allegri e il Real Madrid, ma il tecnico livornese sta anche aspettando Juventus e Inter. Se Allegri rifiutasse, De Laurentiis aspetterà fine maggio o inizio giugno per scegliere. Inzaghi verrebbe a Napoli, mentre Spalletti ha già accettato. Poi c’è anche l’ipotesi Galtier del Lille”.