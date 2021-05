Alvino: “A gennaio sembrava ci fosse una guerra civile, ora siamo da secondo posto”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: “La migliore stagione di Insigne a Napoli. E’ il calciatore italiano di maggior talento, sarà il simbolo dell’Europeo dell’Italia. Faccio fatica a pensare l’esclusione di Politano dai convocati, lo stesso vale anche per Meret. Penso che alla fine saranno quattro i calciatori del Napoli nell’Italia. Il Napoli sarà secondo o terzo in caso di vittoria con l’Hellas Verona, quando a gennaio sembrava di stare in guerra civile”.