Sconcerti: “Non riesco a capire il silenzio di Conte, ha paura”

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Stadio Aperto, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, circa la situazione in Serie A: “L’Atalanta ha la possibilità di fare la storia con la Coppa Italia ed un risultato unico come un secondo posto. In pochi giorni ha modo di rendere se stessa una società con una storia diversa e a Bergamo lo sanno meglio di me. Il futuro di Andrea Pirlo? Al momento si sa poco del mercato, ma questa è una squadra che con due inserimenti è pronta per competere. Come valuto la scelta dell’Inter di non far parlare Conte? Una prepotenza, visto che da contratto l’allenatore parla prima e dopo le partite. Ma soprattutto mi sembra un sintomo di inquietudine da parte sia dello stesso allenatore che della società, non posso credere che il mister salentino non vada in conferenza stampa perché ha paura che gli chiedano della situazione del club… Mica è un ragazzo? Se dice di riparlarne tra un mese, ad esempio, ha già chiuso il discorso”.