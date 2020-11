L’Inter non molla per Milik, come riportato dall’edizione di Tuttosport. I nerazzurri vogliono un attaccante che sappia far rifiatare la coppia Lautaro-Lukaku e il polacco potrebbe essere la pedina giusta per completare il reparto.

Vecino sarebbe una pedina importante da inserire nonostante l’acquisto di Bakayoko.