Ct della Polonia su Zielinski: “È un calciatore di livello mondiale”

Ieri, dopo la vittoria per 2-0 contro l’Ucraina, il ct della nazionale polacca Jerzy Brzeczek ha parlato alla stampa di vari temi. Tra questi, ha detto alcune parole sul calciatore del Napoli, Zielinski:

“È un giocatore brillante, per me è un calciatore di livello mondiale. E’ consigliata però la cautela a causa della positività è rimasto fermo e questa partita rappresenta un inizio. Ha giocato 45 minuti oggi, è il suo primo test dopo il Covid ma abbiamo bisogno di Piotr per i prossimi incontri”.