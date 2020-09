Le Pillole di MN – Koulibaly resta, tanti esuberi da piazzare. Il punto sulle entrate, possibile colpo a centrocampo

Sono online sul nostro canale Youtube le flash news di calciomercato serali, che vi accompagneranno fino al 5 ottobre. Napoli impegnato sul fronte entrate ma prima di tutto sulle uscite. Si va verso la cessione in prestito per Machach, in Olanda al Venlo, e Ciciretti al Chievo. In giornata è arrivata un’offerta per Llorente dagli spagnoli dell‘Elche, destinazione gradita dal giocatore, e anche per Younes dal Fortuna Dusseldorf che lo lanciò nel calcio che conta. Il Napoli però sta valutando anche di tenere Younes dal momento che sarebbe difficile trovare un sostituto di Insigne vista la mancata cessione di Koulibaly, che resterà in azzurro. È arrivata anche un’offerta per Hysaj, dallo Spartak Mosca, di 7 milioni con uno stipendio di 3. Ma l’albanese potrebbe rifiutare avendo la garanzia di un sostanzioso minutaggio. Sulle possibili entrate vanno citati due centrocampisti. Uno è Vecino, per lui possibile operazione last minute, sebbene ci sia ancora distanza tra le parti. L’altro è Soumarè del Lille, valutato circa 40 milioni. Si vocifera di un’offerta di 30 da parte del Napoli, in ogni caso non c’è ancora un accordo ma tra le due dirigenze ci sono ottimi rapporti.ù