Evangelisti: “La Lega vorrebbe far disputare anche Genoa-Torino”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato il giornalista de Il Corriere dello Sport, Marco Evangelisti, per palrare della situazione legata ai positivi al Covid-19 in Serie A:

“All’interno della Lega c’è un atteggiamento maggioritario che vuole andare avanti col campionato, quindi far disputare anche Genoa-Torino. Mi risulta che Urbano Cairo voglia andare avanti, ma Preziosi vorrebbe rinviare la partita. È da vedere anche sulla base di ciò che diranno i tamponi in casa Napoli, le cose variano di ora in ora. Le intenzioni della Lega sono quelle di andare avanti col campionato, una soluzione di buon senso sarebbe quella di rinviare Genoa-Torino, vedremo cosa accadrà per Juventus-Napoli. Il piano era quello di trattare i positivi come infortunati, fino ai limiti dettati dalla UEFA dei 13 per disputare una partita. A mio parere, dopo quanto accaduto a Genoa e non ci si aspettava accadesse, si faranno delle riflessioni”.