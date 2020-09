Il Milan è alla ricerca di un difensore per rinforzare la propria retroguardia. Si attende di chiudere per il ritorno di Bakayoko dal Chelsea e poi si punterà al difensore. Tra i nomi in cima alla lista c’è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, che piace anche al Napoli. Il secondo nome è Wesley Fofana del Saint-Etienne. Due giovani di prospettiva, la politica Milan è chiara. I due, però, hanno una valutazione elevata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.