Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva:

“Se Chiesa vuole andare via deve farlo al prezzo della società. La Fiorentina lo ha lanciato, gli ha dato fiducia e ora non può perderlo a poco”.

Ha poi parlato di De Laurentiis: “Hp tanta stima per l’imprenditore, ma non per come comunica. Non capisco dove vuole arrivare con le sue dichiarazioni, spesso esagerate. Un po’ come quelle di Lotito”