Gazzetta – Milik sta compromettendo i progetti del Napoli

L’estate di Milik si sta bloccando su se stessa. Cominciata da sicuro partente, a un giorno dal raduno per il ritiro di Castel di Sangro l’attaccante polacco è ancora senza una nuova squadra. La Juventus sembra non essere più interessata a lui come primo obiettivo, mentre la Roma ci prova.

La Gazzetta dello Sport oggi prova a fare il punto della situazione:

“C’è la spina Milik che rischia di compromettere parte del progetto. Si sta parlando di uno scambio con la Roma per Under, più conguaglio a favore del Napoli. Ma l’attaccante polacco sta aspettando un segnale della Juventus per decidere il proprio futuro. L’ipotesi che possa restare, comunque, è abbastanza remota”.