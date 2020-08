Sky – Milik non vuole la Roma, si complica più di una trattativa: il punto sulla situazione

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la trattativa che vedrebbe Arek Milik passare dal Napoli alla Roma si è complicata parecchio. In primis perché il club giallorosso non è la prima scelta del polacco e poi perché Dzeko non è sicuro di voler andare alla Juventus, dopo che Andrea Pirlo lo ha individuato come profilo ideale per l’attacco. Adesso la situazione è parecchio complicata, soprattutto perché, se Dzeko non dovesse partire, non si libererebbe il posto nel club giallorosso per l’ex attaccante dell’Ajax. Ci sono altri 10 giorni di tempo, poi la trattativa sarà completamente abbandonata.