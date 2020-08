Sky – Gabriel vicino all’Arsenal: solo un club può cambiare gli scenari, i dettagli

Il Napoli aveva chiesto tempo al giocatore, in attesa di definire l’operazione Koulibaly con il Manchester City, ma l’Arsenal è piombato su Gabriel in maniera sempre più concreta. Il club inglese ha praticamente pareggiato l’offerta degli azzurri al Lille (26 milioni più 4 di bonus) e ha fatto una proposta interessante al difensore classe ’97. Ed ora Gabriel è sempre più vicino all’Arsenal. Qualora non dovesse arrivare un ulteriore rilancio da parte del Manchester United, il giocatore potrebbe già chiudere entro domattina con i Gunners (sempre che non voglia aspettare ancora il Napoli ma non sembra più orientato in tal senso). Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, sul sito gianlucadimarzio.com.