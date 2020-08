Nelle ultime ore si è parlato di una clamorosa ipotesi per la difesa: uno scambio tra Maksimovic e Sokratis Papastathopulos con l’Arsenal. Sulla carta, lo scambio ci starebbe anche poiché entrambe le squadre hanno bisogno di un difensore e si libererebbero di calciatori che hanno il contratto in scadenza il prossimo anno.

Però, almeno per la Gazzetta dello Sport, questo scambio sembra altamente improbabile. Le motivazioni di questa affermazione le spiega Massimo Laudisa, editorialista della Gazzetta dello Sport, che ha spiegato anche l’interesse del Napoli per il difensore greco. Queste le sue parole:

“Se dovesse partire Maksimovic, credo che Sokratis sarebbe il sostituto perfetto. Ha un’ottima intesa con Manolas e i due sono praticamente fratelli, per cui credo che il Napoli fa un affare se lo dovesse prendere. Sono riluttante all’ipotesi dello scambio perché entrambi sono in scadenza e non avrebbe senso; inoltre su Maksimovic ci sono diversi club italiani, tra i quali la Roma“.

Poi ha raccontato qualche aneddoto sul difensore greco dell’Arsenal:

“In passato, Sokratis era vicino al Napoli; Gasperini lo avrebbe portato con sè nella sua esperienza partenopea. Inoltre il greco ha giocato con Gattuso e da quello che ci risulta, Ringhio lo avrebbe allenato volentieri al Milan. Dunque è un ottimo profilo per il Napoli”.