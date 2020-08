Graziani: “Non sono d’accordo con la cessione di Koulibaly! Su Osimhen…”

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TMW Radio:

“Osimhen? Io lo conosco molto poco e inoltre quando arriva un giocatore dall’estero a queste cifre bisogna considerare tanti fattori riguardo il suo ambientamento, specialmente in una squadra nuova con tanti compagni giovani. Credo che se il Napoli ha speso tutti questi soldi, vuol dire che lo stavano seguendo da diverso tempo e l’intenzione sarà sicuramente quella di far diventare il Napoli una tra le squadre più competitive d’Europa”.

Cosa pensi di un ipotetico passaggio di Milik alla Roma e di una cessione di Koulibaly e Allan?

“Milik vuole garanzie e non vuole essere l’alternativa di nessuno, anche perché altrimenti rimarrebbe a Napoli. Se la Roma prende Milik e lascia fuori Dzeko, non credo che giocheranno insieme e sarà difficile far realizzare ciò. Chiaro che se poi Milik non dovesse rendere allora come giusto che sia la Roma tornerà con il bosniaco titolare.

L’operazione di Koulibaly chiaramente porterebbe diversi soldi in entrata nelle casse del Napoli, però non capisco una cosa, d’accordo la cessione di Milik, ma se vuoi puntare al futuro e acquisti Osimhen, allora che bisogno c’è di vendere Koulibaly? A mio avviso il difensore deve far parte della squadra del futuro.

Il Napoli sul difensore vuole fare il suo prezzo, ma Allan invece è già fuori dal progetto da un anno, dunque è lui che dovrebbe rientrare nella lista dei partenti. Il giocatore si è deprezzato, non è più quello di tre anni fa che valeva 100 milioni. Credo che oltre i 20-22 milioni, nessun club ti offrirà di più”.

Fonte: TMW Radio