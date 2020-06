Stando a quanto riferito da Sky Sports Uk, il Liverpool avrebbe deciso di rinunciare a Kalidou Koulibaly a causa dell’elevata richiesta del Napoli. Gli azzurri chiedono 90 milioni per il centrale difensivo, mentre i Reds non vorrebbero superare quota 60 milioni di sterline. In caso di addio di Lovren, quindi, il club inglese cercherà qualche altro difensore da inserire nella propria rosa.