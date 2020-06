George Atangana, agente di Franck Kessie, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io Sport:

“Rino Gattuso ha la capacità di legare molto con i calciatori, tra cui Kessie. Non so se Franck abbia fatto meglio all’Atalanta o al Milan, sono due contesti diversi. È un calciatore universale, sa fare il terzino, il centrale di difesa. Può ricoprire vari ruoli e farlo molto bene. Scambio con Milik? Bisogna chiedere alle due società, non posso dare una risposta perché l’ipotesi non si è presentata. Kessie non mi ha mai riferito di aver avuto contatti telefonici con Gattuso”.