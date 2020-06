Fabio Paratici è pronto alle lunghe trattative in agenda. A cominciare da quella con Aurelio De Laurentiis e il ds del Napoli Cristiano Giuntoli per Arek Milik. Partita a scacchi con altre contendenti che – indirettamente – faranno fino ad un certo punto il gioco del Napoli. Il club azzurro infatti è pronto a cedere il centravanti polacco, che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza tra un anno, ma chiede 40-50 milioni senza contropartite tecniche. A riferirlo è Tuttosport.