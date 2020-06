Il Manchester City si è inserito tra Napoli e Liverpool per Kalidou Koulibaly. A riferirlo è il Daily Express, secondo cui il difensore centrale sarebbe stato richiesto espressamente da Pep Guardiola. Il City – si legge – ha già speso 58 milioni per Mendy, 53 per Walker, 56 per Stones, 65 per Laporte e difficilmente andrà ad offrire i 100 milioni chiesti dal Napoli. Ma non è comunque escluso che la trattativa possa concludersi a cifre che farebbero comodo sia a De Laurentiis che alla dirigenza del club inglese.