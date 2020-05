Napoli, rimpianto Vinicius? Sul brasiliano forte lo United!

L’attaccante brasiliano Vinicius Morais arrivò un po’ a sorpresa al Napoli circa due stagioni fa: il ragazzo sconosciuto al grande pubblico, ma reduce da un grande campionato nella cadetteria portoghese, aveva impressionato Giuntoli, da sempre attento nello scovare talenti nelle categorie inferiori.

L’attuale bomber del Benfica, team in cui ha trovato la sua consacrazione definitiva, realizzando ben 15 reti in 22 presenze, non ha mai però avuto modo di indossare la casacca partenopea, se non nel ritiro di Dimaro del 2018, quando dopo alcune settimane venne ceduto in prestito dapprima al Rio Ave e in seguito al Monaco, esperienze in cui confermò un discreto feeling con il goal, totalizzando 10 reti alla prima esperienza in massima serie.

La scorsa estate, tramite la mediazione del noto procuratore Mendes è infine arrivata la cessione proprio ai lusitani del Benfica per circa 20 milioni, cifra che appare ormai lontana dalla valutazione attuale del classe ‘95: secondo il quotidiano portoghese Record, sulla prima punta ci sarebbero Manchester United e Wolverhampton, intenzionate a sborsare ben 60 milioni per accaparrarsi il talento brasiliano.