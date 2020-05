Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito alla situazione degli azzurri, soprattutto in uscita:

“La cosa più importante ora è la questione Mertens, perchè è legata a quella di Milik. Se resta uno va via l’altro, quindi se a rinnovare sarà Mertens, Milik lascerà o viceversa. Per quanto riguarda Insigne, il Napoli sa che in questo momento ci sono situazioni più intricate e, dunque, si aspetterà, così come con Fabian Ruiz”.