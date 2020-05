L’emergenza da Coronavirus ha bloccato ogni attività. Con l’inizio della fase 2, iniziano a riprendere i primi allenamenti, ma l’assenza delle competizioni ha portato le squadre a cambiare alcune priorità.

Messo da parte il calcio giocato, il Napoli ha organizzato il calciomercato in largo anticipo, sereno anche sul piano economico, visto che De Laurentiis può vantare il bilancio in regola.

Con Giuntoli, il club azzurro ha iniziato ad individuare alcuni profili, per quel reparto che, quasi sicuramente, verrà rivoluzionato: l’attacco. Questo cambiamento radicale inizierà da alcune illustri cessioni.

Si avvicina sempre di più l’addio di Josè Callejòn. Dopo sette anni, lo spagnolo è pronto a lasciare la piazza napoletana, per fare ritorno in patria.

Chi potrebbe seguire le orme dell’ex Real, è Arek Milik, sempre più nell’orbita bianconera.

Più intricata, invece, resta la situazione di Dries Mertens, con il Chelsea che, nelle ultime ore, sta tentando molto il belga.

A lasciare Napoli potrebbe essere anche Hirving Lozano. Il messicano, complice anche una situazione delicata che ha visto protagonista il Napoli, non è riuscito ad ambientarsi del tutto. Piace ad Ancelotti, anche se nelle ultime ore sembra che un pensiero l’abbia fatto anche il Siviglia. Il suo investimento è stato alto e nei pensieri del club azzurro c’è anche l’idea di trattenerlo, per non sciupare completamente quanto speso la scorsa estate.

Chi non rientra nei piani azzurri, ci sono anche Llorente e Younes, che lasceranno la squadra partenopea.

Oltre a Politano, arrivato nel mercato di gennaio, chi rimarrà sarà il capitano Lorenzo Insigne che potrebbe vedere, prossimamente, sul tavolo, il suo rinnovo di contratto.

La rivoluzione che potrebbe verificarsi in attacco ha portato il club azzurro ad anticiparsi sulle prossime mosse di mercato.

I nomi che sono stati affiancati al Napoli, in queste ore, sono molteplici. Da quelli più fantasiosi (come l’esasperata voce che accompagna da anni il mercato azzurro, sul ritorno di Cavani) a nomi più concreti, che porterebbero il club a ringiovanire la rosa e tagliare il monte ingaggi.

Già prenotato Andrea Petagna che arriverà in estate, gli ultimi profili accostati al Napoli in queste ore, sono: Everton Sousa Soares del Gremio, Jeremy Boga del Sassuolo, Moise Kean dell’Everton e Oussama Idrissi dell’Az Alkmaar.

EVERTON – L’attaccante del Gremio è rientrato nella lista del Napoli, per l’attacco. Secondo le ultime voci, sembra che i partenopei abbiano già avviato una trattativa con il club brasiliano.

La valutazione sarebbe di 30 milioni di euro, ma gli azzurri starebbero cercando un’intesa con il il Gremio, per poi verificare la disponibilità di Everton, che predilige giocare come ala sinistra, ma può occupare diverse posizioni in attacco.

BOGA – Uno degli attaccanti in cima alla lista del club azzurro. Il giocatore, raggiunta la maturità proprio nell’ambito della Serie A, rispecchia, in caratteristiche, l’ideale per il gioco di Gattuso.

Il nome di Boga ha trovato unanimità nel club azzurro. Occhio al Chelsea, però, che potrebbe esercitare il diritto di recompra a 15 milioni di euro.

KEAN – Il profilo del giocatore rientra in quelli che sono i parametri societari: giovane e di prospettiva. Esterno offensivo, può giocare anche da prima punta, anche se Gattuso avrebbe da lavorare sulla sua disciplina.

Stando alle ultime voci, Kean potrebbe rientrare nell’operazione che potrebbe coinvolgere anche Lozano e Allan, due pupilli di Ancelotti.

IDRISSI – L’ala sinistra vanta 17 gol e 10 assist in stagione e questo è il motivo per cui piace a mezza Europa. Il Napoli starebbe sulle sue tracce, con Giuntoli che lo starebbe seguendo da vicino, per capire se ci sono i presupposti per avviare una trattativa.