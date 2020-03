Arek Milik sta vivendo la sua miglior stagione da quando è arrivato a Napoli: nonostante alcuni acciacchi, il polacco ha una straordianaria media goal ed è uno dei fattori positivi di questa stagione. Però, come per altri suoi compagni, anche su di lui pende la questione rinnovo da troppo tempo.

Come riporta il sito Calciomercato.it, al momento le due parti sono distanti per il rinnovo, anche se potrebbero giungere delle novità in arrivo: infatti, in questa settimana il suo agente dovrebbe venire in Italia e ci dovrebbe essere un nuovo contatto tra la società e l’entourage del calciatore.

La volontà di Milik è quella di rinnovare, anche perché nessun top club ha avanzato un’offerta: il suo obiettivo resta quello di finire una grande stagione, segnando diversi goal che convincerebbero la società ad alzare la propria offerta sull’ingaggio.