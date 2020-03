Rino Gattuso è una persona senza peli sulla lingua: il suo linguaggio è così diretto ed efficace da essere inequivocabile. Il mister calabrese è così con tutti: con i giocatori( basti ricordare il caso Allan), ma anche con gli avversari e con i dirigenti. Il suo pregio (o il suo difetto, a seconda dei punti di vista) è di parlare in faccia e in maniera chiara.

Ieri, ai microfoni di Sky, ha commentato con molta chiarezza la decisione di rinviare 5 partite. Queste le sue parole: “Questa situazione non è corretta: rispetto e sono vicino alle persone malate o morte, ma credo che bisogna essere coerenti. Se si decide di giocare a porte chiuse, si gioca, altrimenti si rinviano tutte le partite, non solo alcune: capisco che le partite a porte chiuse non sono il massimo, ma se si decide una cosa deve essere quella. Bisogna giocare tutti assieme, altrimenti non ha senso far giocare alcune partite a maggio. Vi faccio un solo esempio: il Torino avrebbe avuto 5 titolari diffidati contro il Parma e non hanno giocato: questa situazione non ci ha per niente avvantaggiato, anzi , ci poteva costare cara”.