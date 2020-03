L’unica partita che si giocava oggi era Lecce-Atalanta: i bergamaschi hanno letteralmente asfaltato i salentini battendoli per 2-7: dopo un primo tempo giocato ad armi pari e finito sul 2-2, nel secondo tempo la squadra di Gasperini ha ingranato la quarta e, spinta da uno straordinario Zapata, ha schiantato la squadra di Liverani. Negli atalantini, la brutta notizia riguarda l’infortunio di Ilicic, uscito a 20 minuti dalla fine per una botta che andrà valutata in vista dei prossimi impegni.

Questo il risultato e i marcatori:

Lecce-Atalanta 2-7( 17′ autogol Donati, 22′ Zapata, 29′ Saponara, 39′ Donati, 47′ Ilicic, 54′ Zapata, 62′ Zapata, 87′ Muriel, 91′ Malinovskiy)