Nicolò Ceccarini, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito alle trattative degli azzurri:

“Rrahmani è ufficiosamente un giocatore del Napoli. L’affare è concluso, ma resterà al Verona, in prestito, fino a fine stagione. C’è l’accordo anche per Amrabat, ma manca l’accordo con il giocatore, ma ci sono segnali positivi. C’è anche il mercato in uscita e, molto probabile, sarà Ghoulam a lasciare”.