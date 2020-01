TWEET- Napoli-Rrahamani, arriva un’importante rivelazione di Alvino: i dettagli

Il Napoli continua in queste ore a rendersi protagonista nel calciomercato invernale. Nel tardo pomeriggio, infatti, c’e stato un importante aggiornamento di Gianluca Di Marzio sul trasferimento di Amir Rrhamani al Napoli e che per la giornata di domani sarebbero state fissate le visite mediche. A gelare tutti in serata un tweet del giornalista di TvLuna, Carlo Alvino. Il giornalista sul suo profilo Twitter , smentisce un imminente approdo nella giornata di domani del difensore del Verona a Villa Stuart per le visite mediche.

Il tweet: