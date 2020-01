Verso il match, turnover per il Napoli: le probabili scelte di Gattuso

Domani parte la Coppa Italia, per il Napoli. Gli uomini di Gattuso affronteranno il Perugia, negli ottavi di finale, al San Paolo.

Secondo la redazione di Si Gonfia la Rete, il tecnico azzurro pare avere già le idee abbastanza chiare, su chi schierare contro la squadra umbra. Ci sarà il turnover per Gattuso: oltre agli infortunati, probabile riposo anche per uno tra Manolas e Di Lorenzo. A centrocampo, probabile impiego per Elmas e il neo azzurro Demme. In attacco, Milik, con Lozano e Insigne.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysai, Luperto, Di Lorenzo (Manolas), Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.