Ultim’ora Sky – Il Napoli prova a chiudere con l’Hellas Verona un doppio colpo per giugno: gli aggiornamenti

Il Napoli prova a chiudere un doppio colpo in queste ore: come riporta Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky, il club partenopeo ha trovato un accordo di massima con l’Hellas Verona per l’acquisto del difensore Rrahmani e del centrocampista Amrabat in vista di giugno. In queste ore, il ds Giuntoli si trova a Milano e ha incontrato gli agenti del centrocampista per trovare un accordo con l’entourage dell’algerino, non ancora convinto della meta partenopea, dopo che lo stesso Giuntoli ha trovato l’accordo sia con il club scaligero sia con l’entourage del difensore kosovaro.