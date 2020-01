Ultim’ora Sky – Rallenta la trattativa per Lobotka. Il Napoli inizia a valutare altre piste!

La trattativa per Lobotka ha subito una frenata: a riportarlo è Luca Marchetti, giornalista di Sky nel corso dello speciale sul calciomercato, spiegando che il club partenopeo sta iniziando a guardarsi attorno ed a valutare altri profili per il ruolo di regista, visto che un calciatore come Lobotka serve urgentemente a Gattuso, ma il Celta Vigo sembra disposto a guadagnare tempo per ricercare un sostituto dello slovacco e ha alzato la richiesta per il centrocampista da 20 a 25 milioni, causando la reazione stizzita dei dirigenti azzurri, che stanno iniziando, in queste ore, a valutare altre piste ed altri obbiettivi.