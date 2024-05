Clamoroso dalla Spagna, Xavi vicino all’esonero

Come riporta RAC1, il numero 1 del Barcellona, Joan Laporta, avrebbe deciso di esonerare Xavi dopo le ultime dichiarazioni fatte alla stampa. Il tecnico, che ha affrontato il Napoli negli ottavi di finale, aveva evidenziato, in una conferenza, le difficoltà economiche del Barcellona. Secondo alcune indiscrezioni, il presidente non avrebbe gradito le dichiarazioni dell’ex capitano, pensando addirittura all’esonero quando, qualche settimana fa, si profilava la permanenza per la prossima stagione. Tra i nomi per sostituirlo c’è Rafa Marquez , allenatore de Barca Athletic, seconda squadra.