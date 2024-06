Niente Iran per Walter Mazzarri. Il Persepolis ha annunciato tramite comunicato ufficiale Juan Carlos Garrido come nuovo allenatore, sembrava fatta per l’arrivo di Mazzarri, ma poi è saltato tutto, è stato scelto l’allenatore ex Betis e Villareal per sostituire Osmar Loss Vieira. Il tecnico ex Napoli rimarrà svincolato in attesa di altre offerte