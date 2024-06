Sky – Osimhen non andrà al Manchester United: ecco il motivo

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ha parlato delle ultime di mercato su Napoli: “Osimhen? Il Napoli ha chiesto informazioni allo United per Greenwood, giocatore seguito da molte squadre, questo scambio però non si farà a meno che il Manchester United non mostrerà un vero e proprio interesse per Victor Osimhen. Il grande assalto agli attaccanti non è ancora iniziato dato che siamo tutte le operazioni sono state rallentate dalla Coppa America e dall’Europeo, il mercato aprirà ufficialmente la settimana prossima”.